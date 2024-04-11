В Оренбургской области из-за паводка госпитализированы 14 человек

В Оренбургской области в больницах из-за последствий паводка находятся 14 человек, в том числе четверо детей, сообщил в четверг помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, всего за медицинской помощью в регионе в связи с наводнением обратились 259 человек, и большинству помощь была оказана амбулаторно. В область, как отмечается, поставлены дополнительные препараты для профилактики гепатита и других инфекций, продолжают работу мобильные бригады и стационарные пункты вакцинации.
Также, по информации ведомства, в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов.
Ранее в четверг губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ущерб, нанесённый паводком в регионе, оценивается в более 40 миллиардов рублей. "Понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили", - отметил Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в области к ЧС федерального характера. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Орске и Оренбурге.
Министр строительства России Ирек Файзуллин в беседе с журналистами в четверг раскритиковал дамбу, с прорыва которой 5 апреля началось затопление Орска. "Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит...С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а земляной вал", - сказал министр, слова которого приводят госагентства.
К утру 11 апреля уровень реки Урал в Орске снизился на 42 сантиметра и составил 857 сантиметров. По данным властей города, подтоплено почти шесть тысяч домов. В Оренбурге вода пока продолжает прибывать. Уровень воды там вырос до 1 069 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров. Подтоплено более двух тысяч домов, из зон подтопления эвакуировали 1 258 человек. Всего в области подтоплено около 12 тысяч жилых домов.
- Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Эвакуация жителей проводится еще в ряде регионов. На Алтае, в Томской и Тюменской областях, а также в Кузбассе, где река Томь начала топить ряд населенных пунктов.
- 8 апреля более ста жителей Орска вышли на протестный митинг на одной из центральных площадей. Они критиковали местные власти, требуя увеличить компенсации за потерянное имущество, и записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Собравшиеся скандировали "Путин, помоги нам", и "Позор".
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