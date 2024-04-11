В Оренбургской области из-за паводка госпитализированы 14 человек

В Оренбургской области в больницах из-за последствий паводка находятся 14 человек, в том числе четверо детей, сообщил в четверг помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, всего за медицинской помощью в регионе в связи с наводнением обратились 259 человек, и большинству помощь была оказана амбулаторно. В область, как отмечается, поставлены дополнительные препараты для профилактики гепатита и других инфекций, продолжают работу мобильные бригады и стационарные пункты вакцинации.

Также, по информации ведомства, в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов.

Ранее в четверг губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ущерб, нанесённый паводком в регионе, оценивается в более 40 миллиардов рублей. "Понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили", - отметил Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в области к ЧС федерального характера. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Орске и Оренбурге.

Министр строительства России Ирек Файзуллин в беседе с журналистами в четверг раскритиковал дамбу, с прорыва которой 5 апреля началось затопление Орска. "Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит...С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а земляной вал", - сказал министр, слова которого приводят госагентства.

К утру 11 апреля уровень реки Урал в Орске снизился на 42 сантиметра и составил 857 сантиметров. По данным властей города, подтоплено почти шесть тысяч домов. В Оренбурге вода пока продолжает прибывать. Уровень воды там вырос до 1 069 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров. Подтоплено более двух тысяч домов, из зон подтопления эвакуировали 1 258 человек. Всего в области подтоплено около 12 тысяч жилых домов.