В Гае подозреваемый в тройном убийстве признал вину

Тридцатилетний Александр Лазарев, задержанный по подозрению в тройном убийстве в городе Гай Оренбургской области, признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Суд арестовал его на два месяца до объявления приговора. В 2012 году Лазарев уже был судим за убийство. Он провёл в тюрьме девять лет, вышел на свободу три месяца назад.

В ночь на 30 сентября полиция обнаружила в городе Гай тела трёх девушек. Погибшие были студентками медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет. Они приехали на учебу из Башкирии и вместе снимали жильё.

Тела двух убитых находились в квартире, где произошел пожар, третью жертву нашли во дворе дома. По версии следствия, убийца устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления.

Следственный комитет возбудил дела об убийстве, поджоге, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и неправомерном завладении автомобилем.

Перед освобождением Лазарева эксперты прогнозировали ему "среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе", сообщает RT со ссылкой на результаты психологической экспертизы.