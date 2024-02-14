В Пакистане будет править коалиция проигравших партий

В Пакистане партии, проигравшие на парламентских выборах, сформировали коалицию и выдвинули на пост премьер-министра Шехбаза Шарифа. Об этом рассказывает The Guardian.

"Пакистанская мусульманская лига" братьев экс-премьеров Наваза и Шарифа Шехбазов и "Пакистанская народная партия" семьи Бхутто получили 75 и 54 места в парламенте соответственно. Для формирования правительства необходимо не менее 134 мандатов. В коалицию они пригласили более мелкие партии. Все они поддержат кандидатуру Шехбаза Шарифа в качестве премьер-министра Пакистана.

Сторонники партии "Движение за справедливость" Имрана Хана, который находится в тюрьме, получили 93 места. В партии коалицию назвали "ворами мандатов" и заявили, что лишились десятков мандатов из-за "масштабных фальсификаций".

Шариф, который был премьер-министром Пакистана до августа 2023 года, пообещал предпринять "революционные шаги", чтобы вывести страну из экономического кризиса. Тем не менее, коалиционное правительство придёт к власти в атмосфере общественного недоверия, учитывая, что многие голосовали за партию Хана и против партий, которые, как считается, допускают военное вмешательство в политику, пишет The Guardian.