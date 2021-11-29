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В Петербурге рабочие "Метростроя" вышли на пикет к Смольному

Бывшие сотрудники "Метростроя" вышли к зданию правительства Санкт-Петербурга из-за невыплаченных долгов по зарплате. Об этом сообщил глава движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Рабочие решили выйти на пикет, так как им до сих пор не выплатили зарплату за несколько месяцев, а также компенсации за отпуска. В августе этого года "Метрострой" признали банкротом. Дебиторская задолженность компании составляет 15 миллиардов рублей. В правительстве города ранее сообщали, что перечислили все деньги рабочим ещё в 2019 году, сами сотрудники утверждают обратное.

У "Метростроя" стабильно возникали проблемы с выплатами зарплат: недовольные рабочие с 2018 года устраивали забастовки, а также отказывались выходить из шахты после окончания смены. В конце октября правительство города подписало контракт с новым подрядчиком - "Метростроем Северной столицы". Компания стала единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции метрополитена. Более трёх тысяч работников "Метростроя" были переоформлены на работу в "Метрострой Северной столицы". Долги по зарплатам при этом остались.

По данным Sota, к Смольному вышли около 100 человек. На месте несколько автобусов полиции. Рабочие надеются, что к ним выйдет кто-то из членов правительства.

  • В Санкт-Петербурге неоднократно переносили сроки открытия новых станций метро, а рабочим "Метростроя" несколько месяцев не платили зарплату. Единственная в городе компания, которая официально строит метро, несколько раз срывала сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса - "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары". После открытия одну из станций не раз заливало водой.
  • В середине декабря 2019 года следователи арестовали генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова. Его и директоров еще двух компаний обвинили в том, что они заключили фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения двух госконтрактов. Следователи оценили ущерб в 178 миллионов рублей.
  • Позже Александров стал обвиняемым по уголовному делу о хищении 153 миллионов рублей при проведении электромонтажных работ на Фрунзенском радиусе петербургского метрополитена. В январе 2020 года бывшего главу "Метростроя" отпустили под домашний арест.

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