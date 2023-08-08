В Польше после утечки возобновили прокачку по нефтепроводу "Дружба"

Польский трубопроводный оператор PERN сообщил во вторник, что компания возобновила прокачку топлива по ранее повреждённой нитке нефтепровода "Дружба" близ города Ходеч, в центральной Польше.

В сообщении PERN говорится, что работа трубопровода восстановлена полностью. Теперь специалисты сосредоточат внимание на расчистке территории и приведении её в надлежащее состояние. Также польский оператор отмечает, что компания назначила комиссию для выяснения причин, которые привели к утечке.

Одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии

была отключена 6 августа. Вторая ветка функционировала штатно.

В июле нынешнего года Евросоюз ввёл 11-й пакет санкций против России. Они предусматривают в том числе прекращение поставок нефти по ветке трубопровода "Дружба", проходящей по территории Беларуси и предназначенной для поставок в Польшу, Германию, Латвию и Литву.

Германия и Польша, как писало РБК, с начала 2023 года сами отказались от закупок российской нефти. Берлин получал по трубопроводу лишь небольшой объем нефти из Казахстана.

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