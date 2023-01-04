В Польше россиянину и белорусу предъявлены обвинения в работе на ГРУ

Прокуратура в Варшаве предъявила обвинения в шпионаже белорусскому и российскому гражданам. Их обвиняют в работе на российскую военную разведку ГРУ. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на представителя прокуратуры Александру Скшиняж.

По словам прокурора, обвиняемые собирали данные о состоянии польской армии — в том числе, о её боеспособности, функционировании отдельных подразделений у границы, и действии армии при отражении миграционного кризиса на белорусской границе. Они работали под прикрытием туристического бизнеса.

Обвиняемый белорус, имя которого не раскрывается, перед этим окончил университет в Белостоке. Про россиянина ранее сообщалось, что он живёт в Польше 18 лет и до ареста занимался бизнесом.

Позиция обвиняемых в сообщении прокуратуры не приводится. Никаких личных данных о них не сообщается. Известно, что обвиняемые были задержаны в апреле и с тех пор находятся под арестом. По вменённой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.