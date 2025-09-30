В Польше задержан второй подозреваемый в подрывах Nord Stream

В Польше задержан ещё один подозреваемый по делу о подрывах российских газопроводов "Северный поток", сообщает во вторник радио RMF24.

По сведениям радиостанции, задержан гражданин Украины Владимир З., который разыскивался на основании европейского ордера на арест, выданного германским судом.

Польская прокуратура, а также следственные органы в ФРГ никаких комментариев пока не дали, отмечает Reuters.

Взрывы на газопроводах в 2022-м году в Балтийском море, которые и Запад, и Москва назвали актом саботажа, привели к значительному снижению поставок российского газа в Европу. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. Украина какую-либо причастность отрицает.

В августе стало известно об аресте подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов итальянской полицией. Это тоже гражданин Украины, который в судебных документах фигурирует под именем Сергей К. 16 сентября суд постановил экстрадировать его в Германию. В СМИ его предполагаемая фамилия указана как Кузнецов. Он стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". В Германии ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о теракте. Вину в суде он не признал.