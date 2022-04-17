В Пскове задержан депутат, член бюро "Яблока" Николай Кузьмин

В Пскове утром полиция задержала приехавшего на поезде из Москвы депутата Завеличенской волости, члена бюро местного "Яблока" и делегата состоявшегося в субботу съезда этой партии Николая Кузьмина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг. По его сведениям, полицейские не дали Кузьмину возможности позвонить адвокату с вокзала, но предоставили такую возможность из отдела полиции.

На Николая Кузьмина составляют сразу два протокола об административных правонарушениях – один по статье о "дискредитации Вооруженных Сил", второй - за "демонстрацию запрещенной символики". Первая предполагает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, по второй возможен арест до 15 суток, отмечает Шлосберг.

Сам глава псковского "Яблока" ранее на этой неделе также был доставлен в полицию. Вечером 14 апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму остановили машину политика, который направлялся в Москву на съезд "Яблока". На Льва Шлосберга составили протокол по статье о дискредитации армии за пост на закрытой странице во "ВКонтакте". Аналогичный протокол составили и на его супругу. Их дело будет слушать Псковский городской суд.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины 24 февраля власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичное распространение заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.