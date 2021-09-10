В Раде огласили итоги расследования по делу бойцов "ЧВК Вагнера"

Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с бойцами "ЧВК Вагнера" в Украине не было, заявила на брифинге председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.

Она объяснила, что не использует термин "спецоперация", потому что, согласно новому закону, это "специальное мероприятие". Его планировали в июле 2020 года.

"Было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки (ГУР) по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ", – сказала Безуглая.

По ее словам, в 2018 году в рамках этой работы был открыт новый этап, а именно "изучение вопроса ЧВК и причастных к ним лиц, которые участвуют в вооруженной агрессии на востоке Украины". Был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР вели собеседования, чтобы выяснить, как работают ЧВК и кто в них участвует. Этот этап завершился 6 июля 2020 года.

Затем к ГУР обратились сотрудники СБУ с идеей использовать собранную информацию о боевиках ЧВК – "попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах, из территории РФ на территорию Украины".

Принудительная посадка самолета с бойцами "ЧВК Вагнера" не планировалась, основной сценарий предусматривал "перевозку и задержание [бойцов] в рамках мировой правовой операции", заявила Безуглая. По предварительной информации, среди этой группы были лица, которые могли быть свидетелями катастрофы Boeing МН17.