В районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ

Вечером 14 августа сначала в российских провоенных пабликах, а потом и в украинских каналах появилась информация о потере связи с двухместным истребителем Су-30СМ авиации российского Черноморского флота. Это случилось в районе возле украинского острова Змеиный, ставшего знаменитым в начале российского вторжения в Украину.

Спустя много часов российские Z-блогеры и каналы, близкие к Минобороны России, сообщили, что самолет был то ли сбит, то ли потерпел крушение по техническим причинам, а пилоты погибли. На поверхности моря якобы уже найдены обломки истребителя. Спасательная операция по поиску экипажа, по их информации, успехом не увенчалась.

Минобороны России по этому поводу никаких заявлений пока не делало.