Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В результате стрельбы на популярном курорте Канкун, в Мексике, двое убитых

Полиция на пляже в Канкуне, иллюстративное фото

В результате перестрелки между членами конкурирующих преступных группировок на популярном туристическом курорте Канкун в Мексике убиты два человека.

Стрельба произошла на пляже в Пуэрто-Морелос. Убитых местные власти называют предполагаемыми наркодилерами.

Произошедшее вызвало панику среду гостей отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. По рассказу одного из очевидцев, бывшего сотрудника телеканала NBC, который отдыхает в этом отеле, когда послышалась стрельба, люди в панике начали убегать с пляжа, волейбольной площадки, покидать бассейны. Персонал отеля помогал туристам укрыться во внутренних помещениях.

Сообщений о том, что серьёзно пострадал кто-то из гостей, не поступало, отмечает "Би-би-си".

Карибское побережье Ривьера Майя, на котором расположены такие всемирно известные курорты как Канкун и Тулум, в последние годы всё чаще упоминается в криминальных хрониках. В прошлом месяцев в Тулуме в ходе вооружённой разборки между бандами погибли двое иностранцев, ещё несколько человек получили ранения.

С 2006 года, когда правительство объявило о жёстких мерах в отношении наркокартелей и привлекло к борьбе с ними армию, жертвами связанного с этими группировками насилия в Мексике стали свыше 300 тысяч человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG