В результате стрельбы на популярном курорте Канкун, в Мексике, двое убитых

В результате перестрелки между членами конкурирующих преступных группировок на популярном туристическом курорте Канкун в Мексике убиты два человека.

Стрельба произошла на пляже в Пуэрто-Морелос. Убитых местные власти называют предполагаемыми наркодилерами.

Произошедшее вызвало панику среду гостей отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. По рассказу одного из очевидцев, бывшего сотрудника телеканала NBC, который отдыхает в этом отеле, когда послышалась стрельба, люди в панике начали убегать с пляжа, волейбольной площадки, покидать бассейны. Персонал отеля помогал туристам укрыться во внутренних помещениях.

Сообщений о том, что серьёзно пострадал кто-то из гостей, не поступало, отмечает "Би-би-си".

Карибское побережье Ривьера Майя, на котором расположены такие всемирно известные курорты как Канкун и Тулум, в последние годы всё чаще упоминается в криминальных хрониках. В прошлом месяцев в Тулуме в ходе вооружённой разборки между бандами погибли двое иностранцев, ещё несколько человек получили ранения.

С 2006 года, когда правительство объявило о жёстких мерах в отношении наркокартелей и привлекло к борьбе с ними армию, жертвами связанного с этими группировками насилия в Мексике стали свыше 300 тысяч человек.