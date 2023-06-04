В России есть задержанные на акциях в поддержку Алексея Навального

В Хабаровске в связи с акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали местных жителей Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, об этом в воскресенье сообщает RusNews.

У других активистов, по сведениям издания, полиция на месте проверяла документы и выдавала предостережения о "недопустимости нарушения закона".

Как отмечает RusNews, Лукьянову спустя некоторое время отпустили. Других подробностей не приводится. Местонахождение Зигмунда Худякова, задержанного при выходе из дома, остаётся неизвестным. Его не могут найти.

У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, 4 июня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом. Они пообещали юридическую помощь тем, кто примет участие в выступлениях в России.

В Новосибирске неизвестные поздравили Навального с днем рождения на стеклах одного из зданий в городе, передаёт "Тайга".

Проект "ОВД-Инфо" сообщил о задержании полицией в Красноярске местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". "ОВД-Инфо" пишет, что на Садыкова собираются составить протокол о нарушении режима повышенной готовности.

В Иркутске сторонники Навального расклеили листовки в честь его дня рождения. Рисунки появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок. Авторы изобразили Алексея Навального за тюремной решёткой. Он протягивает руки к голубю, рядом надпись: "С днём рождения, Алексей. Держись!", сообщает проект Сибирь.Реалии.

Перед намеченными на 4 июня выступлениями в поддержку Алексея Навального поступали сообщения о задержаниях ряда активистов, в том числе, в Новосибирске и Шуе Ивановской области.

"Команда Навального" уже проинформировала в соцсетях об акциях в других странах. Поздравить оппозиционера с днём рождения в воскресенье вышли российские активисты в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, а также в столице Японии Токио.