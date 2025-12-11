В России ночью дроны атаковали химических заводы в двух регионах

В России атакам дронов в ночь на четверг подверглись химические заводы в Великом Новгороде и в городе Дорогобуж Смоленской области, сообщают телеграм-каналы.

Канал Asra cо ссылкой на местных жителей пишет, что в Великом Новгороде был атакован завод удобрений "Акрон". В сообщении говорится о взрывах и пожарах. В продукцию "Акрона" входит в том числе аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение и в гражданском, и в военном секторах.

Кроме того, Astra со ссылкой на читателей, а также украинский телеграм-канал Supernova+ пишут, что дроны атаковали химзавод "Дорогобуж" (производителя минеральных удобрений и промышленной продукции, входящего в холдинг "Акрон") в городе Дорогобуж. В Дорогобужском районе расположена ТЭЦ, которая, как утверждают телеграм-каналы, тоже была поражена в результате атаки.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на четверг, над 12 российскими регионами было сбито 287 украинских беспилотников, из них шесть над Смоленской областью и 19 над Новгородской.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в соцсетях, что в Воронеже обломками дронов была повреждена линия электропередачи, что привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части города. Кроме того, было повреждено административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов.



На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения. В еще одном районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи, без света временно остаются две улицы в селе. В одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж, написал Гусев.



Больше все дронов, по данным Минобороны, ночью сбили над Рязанской областью – 118. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки в Выгоничском районе повреждены пять автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах. Никто не пострадал.



В Украине удары по регионам России не комментировали.

