В России ограничат доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков

ЦИК России ограничил доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков на предстоящих в сентябре выборах.

Об этом сообщается со ссылкой на презентацию, опубликованную в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии 14 июля.

Как сказано в презентации, смотреть в прямом эфире на то, что происходит на участках, смогут на служебном портале только избиркомы, представители партий и кандидатов. Кроме того, в регионах появятся центры наблюдения, но каким образом будет организован доступ в них, и кто будет допускаться, в ЦИКе не уточнили. Это отмечает в публикации на своём сайте движение в защиту прав избирателей "Голос". Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил изданию "Закон", что в 86 центрах наблюдения смогут находиться представители всех партий.

В прошлые годы доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков был публичным. Помимо служебного портала существовал портал трансляций, который находился в открытом доступе. "Медуза" отмечает, что это следует из документов Центризбиркома от 2017 года.

В сентябре в России пройдет единый день голосования. При этом оно продлится три дня – 17, 19 и 19 числа. Россияне с правом голоса будут выбирать депутатов Госдумы, в 39 регионах — депутатов местных парламентов, в девяти регионах — губернаторов, в 11 региональных центрах — глав городов.

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