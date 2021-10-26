Власти Хакасии ввели комендантский час на период нерабочих дней

В Хакассии с 28 октября по 7 ноября будет введен локдаун, который включает в себя приостановку работы общественного транспорта и комендантский час. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Хакассия – это первый субъект России, где власти пошли на введение комендантского часа. В период нерабочих дней жителям республики будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Исключения будут действовать для сотрудников предприятий, которые продолжат работу, а также если жителям нужно обратиться за медицинской помощью, погулять одному, с детьми или домашними животными, сходить в магазин или позаниматься спортом на улице. Для людей старше 60 лет вводится самоизоляция.

В Абакане, Черногорске и Саяногорске будет приостановлена работа городского общественного транспорта, таксисты смогут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном менее полугода назад заболевании. Рестораны будут работать только навынос, а магазины, кроме продуктовых и аптек, фитнес-клубы и салоны красоты должны будут закрыться.

Глава Хакасии Валентин Коновалов написал во "Вконтакте", что количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, и это стремительно сокращает свободный коечный фонд. "Особенный дефицит медучреждения испытывают с реанимационными койками: пациентов с тяжелым течением болезни в эту волну значительно больше, чем в прошлые", – заявил Коновалов.

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. Регионам разрешено увеличивать срок режима нерабочих дней при необходимости.