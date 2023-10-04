В России отменено первое решение суда о незаконности признания иноагентом

Суд в Приморье удовлетворил апелляционную жалобу Минюста и отменил решение Советского районного суда, который признал незаконным распоряжение о включении журналиста Даниила Губарева в реестр так называемых иностранных агентов. Внимание на это обратило издание "7х7".

Губарев – основатель регионального издания News.vl. В списке иноагентов журналист оказался в марте, после чего оспорил решение Минюста. В июле районный суд в Приморье удовлетворил его иск. Это был первый подобный случай в России.

Минюст отмечал, что Губарева необходимо признать иноагентом, так как он, по данным ведомства, распространял "деструктивные материалы, поддерживающие западные тезисы о нелегитимном характере действующей власти" в России, пишет "7х7".

На заседании суда первой инстанции речь шла о материалах "Дождя", The Insider, Росбалта, видео Максима Каца и Екатерины Шульман. Все они признаны иностранными агентами. У министерства также были претензии и к постам владивостокского издания News.vl, где работал Губарев.

Губарев покинул Россию и живет в Сингапуре.

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