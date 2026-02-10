В России пользователи второй день жалуются на сбои в Telegram

Российские пользователи второй день жалуются на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector и "Сбой.рф", отмечает Настоящее время.

Согласно данным двух сервисов, массово жалобы начали поступать утром восьмого февраля.

На сайте Downdetector говорится, что за последние сутки зарегистрировано 9985 жалоб на работу мессенджера. На "Сбой.рф" указано, что жалобы за последние шесть часов поступили в том числе из Москвы (30%), Новосибирской области (10%), Санкт-Петербурга (9%), Свердловской области (6%) и Красноярского края (5%).

У некоторых пользователей не открывается приложение, у других не грузятся медиафайлы или не отправляются сообщения.

Два источника РБК в профильных ведомствах и источник в IT-индустрии рассказали о решении российских властей начать работу по "замедлению" мессенджера. По их словам, Роскомнадзор планирует перейти к мерам по частичному ограничению работы сервиса 10 февраля.



В октябре прошлого года сбои в работе Telegram и WhatsApp длились несколько дней. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что принимаются меры по "частичному ограничению" работы WhatsApp и Telegram для "противодействия преступникам". Ведомство утверждает, что эти мессенджеры "стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность". По такой же причине Роскомнадзор в августе начал блокировать звонки в Telegram и WhatsApp. В декабре источник РБК на рынке телеком-услуг заявил, что скорость работы WhatsApp в России с 22 декабря замедлена на 70-80%.

