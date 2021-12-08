В Санкт-Петербурге задержан совладелец "Юлмарта" Август Мейер

В Санкт-Петербурге задержаны владелец сети магазинов "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер, а также его супруга и деловой партнёр Инна, сообщил в среду "Коммерсантъ".

По данным издания, оба подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей на развитие бизнеса незадолго до краха "Юлмарта", прекратившего деятельность в марте 2020 года.

РБК информацию о задержании Мейеров подтвердил источник, близкий к ФСБ.

Дело о получении "Юлмартом" кредита от "Сбербанка" расследуется с 2017 года. Тогда был задержан совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера Дмитрий Костыгин. Следствие утверждало, что годом ранее он взял в банке кредит в размере 1 миллиарда рублей, не собираясь при этом выполнять условия соглашения и предоставив в банк ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта".

Адвокат Костыгина отказался комментировать РБК задержание Августа Мейера.

Уголовное преследование Костыгина началось на фоне акционерного конфликта, в котором с одной стороны участвовали он и Мейер, с другой – ещё один партнёр Михаил Васинкевич. Как отмечается, совладельцы не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Костыгин и Мейер пытались выкупить долю Васинкевича (ему принадлежали 38,5%), но не договорились об условиях.

Сейчас Августа Мейера, родившегося в США и впоследствии получившего российское гражданство, вместе с супругой допрашивают в качестве подозреваемых. По всей видимости, уже в ближайшее время они могут поменять свой статус, став обвиняемыми, пишет "Коммерсантъ".