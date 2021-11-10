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В Саратовской области 18 сотрудников ФСИН уволены после видео с пытками заключённых

18 сотрудников саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний уволены после публикации видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 подвергнуты "строжайшей дисциплинарной ответственности". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Антон Ефаркин, его слова приводит "Интерфакс".

Видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключённых в тюремной больнице и других учреждениях ФСИН были обнародованы в начале октября, публикация материалов продолжается. Как утверждается, они попали к правозащитникам проекта Gulagu.net через осуждённого программиста Сергея Савельева, который в заключении администрировал сети ФСИН. Он объявлен в розыск по уголовному делу о неправомерному доступе к охраняемой законом информации.

Предполагается, что жертвами пыток могли стать сотни заключённы. Возбуждены пять уголовных дел. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток и ужесточению наказания за них.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что проверку во ФСИН уже ведёт Генпрокуратура и Кремль считает нужным дождаться её окончания.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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