В Шереметьеве временно закрыли международные терминалы E и D

Аэропорт Шереметьево из-за снижения нагрузки с 15 марта временно закрыл два международных терминала E и D, прекратил использование третьей взлетно-посадочной полосы и приостановил все свои инвестиционные проекты.

Меры будут действовать до восстановления объёма пассажирских перевозок.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Прямые перелёты авиакомпании могут выполнять только в 15 стран, подсчитала Ассоциация туроператоров России. В том числе в Турцию, ОАЭ, Катар, Марокко, Иран, Индию и Китай.

Санкции в отношении России, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.

Сегодня же стало известно, что российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перенёс корпоративный отпуск большинства работников с лета на апрель. Компания объяснила решение продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.

"АвтоВАЗ" утверждает, что отпуск сотрудников весной позволит накопить запас компонентов, обеспечить стабильную работу предприятий в Ижевске и Тольятти и не допустить сокращения зарплаты персонала.

Кроме того, российский автопроизводитель с 16 марта, второй раз за месяц, повысил цены на основные семейства автомашин, в среднем на восемь процентов. 1 марта были повышены более чем на 15 процентов цены на автомобили Lada.

"АвтоВАЗ" в марте на четыре дня приостанавливал производство машин семейства Lada. "Ведомости" писали, что концерн столкнулся с нехваткой микроэлектроники, которую поставляла германская компания Bosh. Но это, по данным СМИ, не было связано с санкциями в отношении России.