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В Швейцарии поддержали легализацию однополых союзов

Швейцарцы, по предварительным данным, поддержали на референдуме легализацию однополых браков. За такие союзы высказались почти 65 процентов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую телекомпанию.

Новый закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью искусственного оплодотворения. Сейчас донорской спермой в Швейцарии могут только гетеросексуальные семьи.

Правозащитная организация Amnesty International назвала итоги голосования "вехой на пути к равенству". Представители правой Швейцарской народной партии заявили о своём разочаровании. По их мнению, легализация однополых браков негативно скажется на благополучии детей.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске:

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