В СИЗО Ростова-на-Дону умер украинец, обвиняемый в шпионаже

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, обвиняемый в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает общество "Мемориал".

По данным правозащитников, Демченко, предположительно, умер в СИЗО в Ростовской области.

Агентству ТАСС в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону подтвердили смерть арестованного. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, отметили в суде.

Источник ТАСС уточнил, что Демченко умер 31 декабря от последствий инсульта.

"Мемориал" обращает внимание, что о деле Демченко известно крайне мало. Он родился в 1952 году в городе Моспино, который в 2014 году перешёл под контроль сепаратистов самопровозглашённой "ДНР". Есть ли у него близкие родственники и на какой территории — неизвестно.

Южный окружной суд начал рассмотрение дела украинца в конце августа прошлого года. Состоялись семь заседаний по существу.