В Сьерра-Леоне группу военных заподозрили в угрозе государству

В Сьерра-Леоне, небольшом государстве на западе Африки, полиция арестовала нескольких человек, среди которых могут быть военнослужащие. Их подозревают в создании угрозы безопасности государства.

Это следует из сообщения местной полиции, которое оказалось в распоряжении агентства France-Presse. В тексте говорится, что арестованные могли готовить нападения в годовщину трагических событий в стране год назад. "Сектор безопасности отслеживает данные разведки о деятельности определённых лиц, включая высокопоставленных военных, которые пытаются подорвать мир и спокойствие в государстве", - отмечается в сообщении. Из него также следует, что подозреваемые помогают полиции в расследовании.

10 августа 2022-го года протесты с экономическими и политическими требованиями в столице Сьерра-Леоне Фритауне и других городах переросли в столкновения с человеческими жертвами. По официальным данным, в тот день и ряд последующих погибли 27 гражданских лиц и шесть сотрудников полиции. Amnesty International отмечала, что организация собрала свидетельства о чрезмерном применении властями силы. Правозащитники также осудили ограничения в работе интернета.

На следующей неделе в Сьерра-Леоне запланированы мирные выступления в память о событиях годичной давности, и следствие утверждает, что арестованные перед этими акциями лица планировали использовать митинги "как прикрытие для насильственных действий против государственных институтов и мирных граждан".

В прошлом месяце в другой стране Западной Африки, Нигере, произошёл военный переворот. В результате от власти был отстранён президент Мохамед Базум, а руководивший действиями мятежников генерал Омар Тчиани объявил себя главой государства переходного периода. The New York Times в этой связи проанализировала другие подобные события в странах континента, когда военные хунты свергали законно избранные власти. Газета указывала на то, что мятежи подрывают позиции США и их союзников в регионе и могут быть выгодны, к примеру, России, хотя события в Нигере Москва официально осудила, назвав их антиконституционными. NYT также отмечала давнее присутствие в Африке наёмников российской ЧВК "Вагнер".

В Сьерра-Леоне, бывшей британской колонии, в июне нынешнего года прошли всеобщие выборы. Президент Джулиус Маада Био был переизбран на второй срок, но оппозиция оспаривает результаты голосования. Кроме того, оппозиционные кандидаты отказываются участвовать в работе местных органов управления и национального правительства, они также бойкотируют заседания парламента. Международные наблюдатели указывали, в том числе, на отсутствие прозрачности при подсчёте поданных на выборах голосов.