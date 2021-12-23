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В Смоленске ФСБ задержала блогера по делу об оскорблении ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны против смоленского блогера Алексея Червякова, сообщается на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, в период с 16 по 17 ноября 2021 года он "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов" в одном из интернет-сообществ.

Как сообщает "Коммерсант", Червякова задержали сотрудники смоленского управления ФСБ. Дома у него прошёл обыск, во время которого была изъята компьютерная техника. Следствие требует отправить блогера в СИЗО.

Поводом для задержания могли стать комментарии Червяков к посту в группе "Подслушано Смоленск", считают источники "Коммерсанта".

В записи от 16 ноября сообщалось, что на фасаде городской школы появится граффити с портретом ветерана, артиллериста-зенитчика Виктора Якунина. Издание пишет, пользователь Алексей Червяков в грубой форме "задался вопросом, что даст школе такое изображение" и "в ходе дискуссии с другими пользователями грубо переделал слова "герой" и "ветеран", а также раскритиковал российские власти и высказал мнение о вредности "культа войны".

В сообщении СК говорится, что дело возбуждено "по результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России". "Коммерсант" отмечает, что проект с портретом ветерана на здании школы "реализуется при поддержке СУ СУК России по Смоленской области и Фонда президентских грантов".

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