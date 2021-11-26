В Сочи проходят переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии серьёзных инцидентов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе с 10 ноября прошлого года.

Алиев сказал об этом в пятницу в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Позднее 26 ноября начались трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после которых Путин отдельно побеседует с Пашиняном.

Как говорил пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков, на встречах в Сочи, анонсированных несколько дней назад, будет обсуждаться "дальнейший процесс нагорнокарабахского урегулирования, а также разблокирование экономических и транспортных связей в регионе".

Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода) отмечает, что для Никола Пашиняна это вторая встреча лицом к лицу с Ильханом Алиевым в нынешнем году - первая состоялась в Москве 11 января также при участии Путина.

В части урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе лидеры трёх стран, как сообщалось, рассмотрят, в том числе, ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года. В тот день Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий на территории самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, возобновившихся в конце сентября и продолжавшихся примерно полтора месяца. По этому договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

За пошедший год в Карабахе, по словам Алиева, были зафиксированы лишь небольшие инциденты. Одновременно он уточнил, что боестолкновения велись на армяно-азербайджанской границе, не в зоне ответственности миротворцев.

Очевидно, Ильхам Алиев говорил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области в середине ноября. Тогда стороны обменялись обвинениями в вооружённых провокациях. Армения, заявившая о гибели в перестрелках шести своих военнослужащих и 13 взятых в плен, обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. Армения наряду с Россией входит в Организацию договора о коллективной безопасности, которая также объединяет Казахстан, Беларусь, Киргизию и Таджикистан.