В США арестовали российского основателя криптобиржи

В Майами арестовали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя криптовалютной биржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Его обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщил Минюст США.

По информации ведомства, Bitzlato предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов: "не требовались ни фотография, ни паспорт". Таким образом криптобиржа создала условия для выведения преступных доходов, в том числе от наркоторговли и вымогательства.

Согласно судебным документам, крупнейшим контрагентом Bitzlato была российская "Гидра" – крупнейший маркетплейс в даркнете, где торговали среди прочего наркотиками, украденными личными данными, поддельными документами и хакерскими услугами. До момента закрытия "Гидры" в апреле 2022 года её пользователи обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте через Bitzlato.

Также, сообщает Минюст США, Bitzlato получила более 15 миллионов долларов с помощью программ-вымогателей.

По данным ведомства, 40-летний Легкодымов знал, что криптобиржа используется для отмывания незаконных доходов. Во внутреннем чате Bitzlato он написал, что пользователи биржи "известны как мошенники".

Если вина Легкодымова будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители уже демонтировали цифровую структуру Bitzlato и приняли соответствующие "принудительные меры".