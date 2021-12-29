В США и Франции отмечен высокий прирост заболевших COVID-19

США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за всё время пандемии.

По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в понедельник в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Власти одновременно отмечают, что цифра может не отражать реальной ситуации, так как празднование Рождества внесло изменения в работу центров по тестированию.

Во Франции антрирекорд по заболевшим был зафиксирован во вторник – почти 180 тысяч новых случаев. Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что на начало января заражений может быть 250 тысяч за сутки.

28 декабря рост заболеваемости также был отмечен в Италии, Греции, Португалии и Англии, пишет "Би-би-си".

Всемирная организация здравоохранения заявляла о сохраняющемся высоком риске заражений штаммом коронавируса "омикрон" и тревожных показателях в своих еженедельных отчётах.

Согласно отчёту ВОЗ за вторник, число новых заражений коронавирусом посредством различных штаммов в Европе увеличилось за неделю на 57%, в американском регионе – на 30%. "Омикрон", который эксперт считают более заразным, чем все предыдущие варианты, судя по предварительным выводам, снижает опасность госпитализации заболевшего на 30-70%, если сравнивать его со штаммом "дельта". Однако, опасения относительно перегрузки больниц сохраняются из-за быстрого распространения "омикрона".

Впервые штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в ноябре на юге

Африки.