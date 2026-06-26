"В стране грядёт настоящая мясорубка"

Воевавший в Украине блогер Александр Лунин опубликовал видеообращение к Владимиру Путину. Лунин просит личной встречи с президентом, чтобы в прямом эфире передать, как он выражается, послание от представителей Минобороны и силовых структур. При этом Лунин предупреждает, что, если он не встретится с Путиным, то "последствия будут очень серьезные" – "армия развернет свое оружие против Кремля". Видео уже набрало свыше десяти миллионов просмотров.

26 июня Лунин рассказал, что получил приглашение в Москву, правда, не от Путина, а от Виталия Бородина. Возможно, речь идет о руководителе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

В администрации президента слышали об обращении Лунина, но пока не ознакомились с ним детально, заявил Дмитрий Песков.

При этом в среде провоенных блогеров Лунин пока почему-то не нашёл отклик, хотя так называемые z-блогеры регулярно пишут и говорят о проблемах в армии и произволе некоторых командиров. Указывает провоенное сообщество и на ошибки руководства страны.

Тем временем журналисты "Можем объяснить" выяснили, что в Госдуме начали обсуждать возможное объявление мобилизации. По задумке Администрации президента, несколько депутатов могут выступить с обращением к Путину о необходимости набора людей на войну. Это может произойти на первом заседании новой Думы после сентябрьских выборов, говорят источники.

А политолог Андрей Колесников, ссылаясь на свои источники, рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров не исключает применение ядерного оружия по территории Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский запустил, по его выражению, 40-дневный "план по оказанию влияния на Россию", чтобы вынудить ее пойти на мирные переговоры.

Что выберет Путин: эскалацию, мобилизацию, или оставит всё как есть? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным и военным экспертом Николаем Митрохиным.