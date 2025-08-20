В Сумской области 14 человек ранены в результате российского удара

Российские войска в ночь на 20 августа нанесли удар дронами по Сумской и Одесской областям Украины. В городе Ахтырка на юге Сумской области ранены 14 человек, среди которых трое детей, сообщили местные власти.

Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение и гараж. Всего в атаке участвовало 15 дронов.

В Одесской области была атакована припортовая инфраструктура в Измаиле. Произошёл пожар на неназванном топливно-энергетическом объекте. В тушении принимали участие 54 человека и 16 единиц техники, привлекался пожарный поезд.

За ночь российские войска выпустили по территории Украины 93 ударных дрона и дрона-имитатора и две баллистические ракеты "Искандер-М", сообщила украинская армия. Утверждается, что одна ракета и 62 дрона сбиты.