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В Тольятти подожгли дверь городской администрации

"Коктейль Молотова"

Рано утром в Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации. Прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Огонь потушили, площадь пожара составила десять квадратных метров. Поджигателя ищут.

Накануне вечером в Нижнем Новгороде подожгли стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь быстро потушили. Рядом обнаружили осколки разбитого окна и стеклянной бутылки.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это 1 процент от мобилизационного потенциала России.

  • После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 23 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.

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