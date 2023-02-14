В турецком отеле подрались украинские и российские футболисты

В турецком отеле под Антальей произошла драка между футболистами украинского клуба "Минай" из пригорода Ужгорода и российского клуба "Шинник" из Ярославля.

Телеграм-канал "База" сначала написал, что вечером 13 февраля украинские футболисты стали требовать от россиян исполнить гимн Украины, а те в ответ предложили выйти и разобраться на улице.

Позднее "База" сообщила, что конфликт произошел после того, как украинцы спросили у россиян, почему они не выходят на протесты против российского режима.

Скандал сначала удалось погасить, но затем один российский футболист оказался в лифте с украинским спортсменами, и началась драка. Когда лифт приехал на этаж, в драку вмешались футболисты "Шинника".

Дерущихся удалось разнять полицейским, приехавшим на вызов.

Украинские СМИ пишут, что конфликт случился после того, как украинские спортсмены сделали замечание российскому футболисту, который хамил персоналу отеля.

Спортсмены находятся а Турции на сборах. После драки команды расселили по разным отелям. Спортивный директор "Миная" отметил, что российских и украинских игроков изначально нельзя было селить вместе.

По данным РИА Новости "Шинник" заранее просил турецкую сторону не заселять игроков из Ярославля в одной гостинице с украинской командой, но после землетрясения в Турции в местных отелях не хватает мест.