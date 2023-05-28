В Турции проходит второй тур президентских выборов

В Турции в 8 часов утра воскресенье открываются избирательные участки. Проходит второй тур президентских выборов. Реджепу Эрдогану, который занимает пост главы государства уже 20 лет, противостоит оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

Первый тур выборов прошёл 14 мая. Требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей, за Кылычдароглу - почти 45%. Третий претендент, Синан Оган от крайне правого "Альянса предков", набрал около 5% голосов и, выйдя из гонки, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана.

Сегодняшние выборы - одни из самых напряжённых за всю историю Турции как республики. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад, жертвами которого стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления, в то время как турецкая экономика сползает во все более тяжелый экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%.

Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания страна окончательно превратится в автократию.

Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он повернёт страну на новый курс, "возрождая демократию после нескольких лет государственных репрессий" и восстанавливая связи с Западом. Он также обещал, что сохранит дружественные отношения и с Россией, однако за несколько дней до выборов Кылычдароглу обвинил Кремль во вмешательстве в ход предвыборной кампании.

По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нём Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники "Байрактар".

При посредничестве Турции была заключена "зерновая сделка", касающаяся условий вывоза зерна из украинских портов, заблокированных Россией в первые месяцы полномасштабного вторжения.