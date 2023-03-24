В Украине арестовали активы жены Медведчука на 11,9 млн долларов

Суд в Украине арестовал активы бывшей телеведущей Оксаны Марченко – жены пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Общая стоимость арестованных активов составляет 440 миллионов гривен (11,9 миллионов долларов). Согласно сообщению СБУ, решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.
"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – отмечается в публикации ведомства.
В феврале этого года суд арестовал имущество Марченко на суму более 5,6 миллиардов гривен (152,4 миллиона долларов). Под арест подпали пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять офшорных компаний. Также суд наложил арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей. Кроме того, были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые, по версии следствия, "жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины".
Марченко подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
- Медведчук – один из лидеров запрещённой после начал войны партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России – крёстный отец дочери Медведчука. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука на пленных украинских военнослужащих.
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