В Украине приговорён к 12 годам священник, сотрудничавший с Россией

В Украине суд приговорил к 12 годам лишения свободы настоятеля храма Украинской православной церкви в Лисичанске Луганской области. Он признан виновным в том, что передавал российской армии данные о дислокации украинских войск и о жителях Лисичанска и Северодонецка, сотрудничавших с ВСУ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, священник был задержан в апреле. С начала полномасштабного вторжения России он был на связи с российскими войсками и информировал их о расположении боевых позиций ВСУ, количестве личного состава и военной техники. По данным следствия, клирик был завербован российскими спецслужбами ещё в 2014 году и с тех пор был на связи с луганскими сепаратистами. В ходе обыска обнаружена его переписка с представителями российских войск и сепаратистских формирований.

Кроме того, по заявлению СБУ, в Луганской области ими был установлен ещё один священник УПЦ, добровольно поставлявший информацию российским войскам. Как утверждает спецслужба, при его помощи были похищены два человека, сотрудничавшие с ВСУ. Священник объявлен Украиной в розыск по обвинению в государственной измене; известно, что он скрывается на аннексированных Россией территориях.

Киев неоднократно обвинял Украинскую православную церковь, аффилированную с Московским патриархатом, в пособничестве российской агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл персональные санкции против ряда иерархов этой церкви, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ в Киево-Печерской лавре.

В последние недели СБУ провела ряд обысков в приходах и монастырях УПЦ; по утверждению сотрудников спецслужбы, на территории храмов они обнаруживают российские пропагандистские материалы, людей с паспортами России и без документов, а также большие суммы наличных денег в гривнах, рублях и долларах.

После российского вторжения предстоятель УПЦ осудил Москву, а в мае церковь заявила о своей полной независимости от Московского патриархата; при этом с точки зрения церковных канонов подобное одностороннее провозглашение независимости сомнительно.

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