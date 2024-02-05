В Украине воевал пскович, который 81 раз ударил пенсионерку ножом

В Украине воевал житель Псковской области Антон Алексеев, которого приговорили к 16 годам колонии за убийство пенсионерки. Он погиб, узнала "Псковская губерния".

Приговор по статье об убийстве, сопряжённым с разбоем и проникновением в жилище, вынесли Алексееву в 2016 году. Несколькими месяцами ранее Алексеев – срочник в увольнении – находился в квартире пенсионерки и решил похитить деньги, "необходимые ему для возврата долга сослуживцу".

Согласно приговору, в шкафу Алексеев обнаружил 450 долларов. Когда он их пересчитывал, его заметила хозяйка квартиры. Алексеев cхватил её за горло, повалил на диван и нанёс не менее 81 удара ножом в грудь. Пенсионерка умерла от кровопотери. Алексеев забрал из её сумки ещё три тысячи рублей и скрылся. Спустя сутки его задержали.

В суде Алексеев рассказывал, что помог пенсионерке донести сумки до квартиры и согласился выпить чай, а после того, как та застала его с деньгами, уговаривал её не звонить в полицию. После убийства он вымыл руки, ещё раз обыскал квартиру в поисках денег, а вечером уехал в воинскую часть.

Погиб 27-летний Алексеев в ноябре в Украине, похоронили его в родном регионе 2 февраля. Как он попал на фронт из колонии, не раскрывается.