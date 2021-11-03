В Узбекистане ограничили доступ к Telegram, Facebook и Instagram

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ("Узкомназорат") ограничила доступ к ряду социальных сетей, внесенных в реестр нарушителей закона о персональных данных.

Как пишет издание Spot, 3 ноября ведомство ограничило на территории страны работу Telegram, Facebook, Instagram, "Одноклассники", "Мой Мир", LinkedIn и YouTube. Телеграм-канал Nexta Live сообщает, что YouTube и Telegram продолжают работать, но замедлилась загрузка видео и изображений. Skype, Twitter и Facebook не работают без VPN.

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан страны на территории этого государства.

В мае власти Узбекистана потребовали от Facebook, Google, Mail.ru Group, Skype, Telegram, WeChat, TikTok, Twitter и "Яндекса" перенести сервера на территорию страны в соответствии с этим законом. В начале июля из-за нарушений требований законодательства Узбекистан ограничил доступ к Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и Skype.