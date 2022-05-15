В Венеции активисты захватили дворец, которым владеет глава "Новатэка"

В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

Об этом сообщила в фейсбуке живущая в Европе российская художница и писательница Екатерина Марголис.

Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины. Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.

Принадлежащее Михельсону здание, в котором до недавнего времени базировался его фонд современного искусства V-A-C и проходили выставки, несколько дней назад сменило вывеску на нейтральное Palazzo delle Zattere.

Активисты, захватившие 15 мая владение "путинского олигарха", несколько недель назад начали распространять в Венеции листовки о его близости к российскому президенту и о претензиях экологов к бизнесу "Новатека".