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В Вологде провели обыски у возможного администратора телеграм-каналов

В Вологде сотрудники ФСБ провели обыски у местного жителя Игоря Щенкова по подозрению в призывах к экстремизму. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По версии следствия, Щенков администрирует телеграм-каналы "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн", в которые репостились критические новости о власти с ироническими комментариями. На каналы подписаны чуть больше 350 и 80 пользователей соответственно.

Какие именно посты следствие сочло "призывами к экстремизму", не уточняется. Задерживать Щенкова не стали, предложив ему самому явиться в местное управление ФСБ.

  • В марте 2023 года стало известно, что подразделение "Ростеха" разработало программный комплекс "Охотник", позволяющий вычислять владельцев и администраторов анонимных телеграм-каналов. Подразделение планировало начать продавать его МВД и ФСБ уже в этом году.
  • В июле The New York Times узнала, что в России также есть программы для слежки за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal.

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