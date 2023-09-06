В Вологде провели обыски у возможного администратора телеграм-каналов

В Вологде сотрудники ФСБ провели обыски у местного жителя Игоря Щенкова по подозрению в призывах к экстремизму. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По версии следствия, Щенков администрирует телеграм-каналы "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн", в которые репостились критические новости о власти с ироническими комментариями. На каналы подписаны чуть больше 350 и 80 пользователей соответственно.

Какие именно посты следствие сочло "призывами к экстремизму", не уточняется. Задерживать Щенкова не стали, предложив ему самому явиться в местное управление ФСБ.