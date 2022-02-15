В Казахстане началась новая забастовка нефтяников

15 февраля в казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, начали забастовку работники нефтяной компании "Озенмунайгаз". Они выдвинули властям политические и социальные требования, пишет Казахская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.
Протестующие собрались на автовокзале, откуда их обычно развозят по нефтепромыслам. Сотрудники организации потребовали от работодателя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Помимо этого, протестующие требуют от властей прекратить пытки и немедленно освободить задержанных участников январских митингов.
"Мы опечалены тем, что начавшийся в Жанаозене мирный митинг в ряде регионов Казахстана обернулся трагедией. Наши соболезнования семьям погибших. Содержащиеся под стражей не террористы, мы требуем остановить пытки и отпустить их! Мы требовали от властей проведения политических реформ. Однако нам подсунули все старое и закостенелое. Нужны новые перемены", – заявил один из протестующих Оразбай Турсынбай, лидер забастовки нефтяников 2011 года.
В Мангистауской области с начала февраля продолжаются протесты с требованием трудоустройства, повышения заработной платы и улучшения условий труда. После частичного или полного выполнения требований работники некоторых компаний прекратили протест.
- В начале января в Жанаозене начались протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.
- По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.
- Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о жесточайших пытках под стражей.
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