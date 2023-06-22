"Важные истории": братья Ротенберги скрывают виллу на Сардинии

Борису и Аркадию Ротенбергам, бизнесменам и друзьям президента России Владимира Путина, принадлежит вилла на Сардинии. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на переписку братьев Ротенбергов с их сотрудником Максимом Викторовым о способах сокрытия недвижимости. Расследователи уточняют, что виллу пока не затронули никакие санкции.

По данным "Важных историй", виллой владеет кипрский офшор Palmoto Holdings Limited. Он принадлежит двум кипрским компаниям Ротенбергов. Недвижимость братья купили в 2007 году. Компания-владелец оценивает шале почти в 10,5 миллионов долларов.

Расследователи пишут, что в доме примерно 20 комнат. Площадь виллы составляет 495 квадратных метров. На участке имеются бассейн и служебные строения. Рядом с виллой есть два других дома Ротенбергов, уже попавшие под санкции, отмечает издание.

Из "Архива Ротенбергов"– попавших ранее в открытый доступ документов и писем бизнесменов – следует, что у братьев есть не менее семи скрытых объектов недвижимости в Италии, Испании, Монако, Франции и Латвии.

"Архив Ротенбергов" содержит более 50 тысяч файлов, включая 30 тысяч электронных писем и 12 тысяч документов, управляющей компании Максима Викторова. Расследователи "Важных историй" полагают, что этот человек ранее помогал окружению российского президента годами обходить санкции и вкладываться в активы в Европе.

"Важные истории" поделились полученными ими документами с 17 ведущими мировыми СМИ.

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