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"Важные истории" рассказали о заработках племянника главы ФСБ

Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Подмосковье

Племянник директора ФСБ Дмитрий Бортников и его супруга Татьяна числятся совладельцами двух десятков компаний, пишет издание "Важные истории". Их долю авторы расследования нашли в бизнесах из разных сфер – от юриспруденции до мусорных свалок.

Собеседники издания утверждают, что у Бортникова хорошие связи с высокопоставленными чиновниками. Например, с недавно назначенным первым замдиректора ФСБ Сергеем Королевым, людьми из окружения министра обороны Сергея Шойгу и семьей директора ФСБ, к которой он принадлежит. Это и помогает Бортникову вести бизнес, отмечают журналисты.

В 2019 году племянник директора ФСБ стал совладельцем мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе. Незадолго до этого вокруг мусорной свалки разразился скандал: более 50 детей отравились газами от твердых бытовых отходов. Подмосковные власти намеревались закрыть полигон и возбудить уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц. Тогда у компании изменилась структура собственности: 75% перешло фирме “Весна” (резиденту "Сколково"), а 51% “Весны” – Дмитрию Бортникову.

Так владельцы полигона надеялись исправить ситуацию и сохранить бизнес, пишут “Важные истории”. Знакомый Бортникова утверждает, что долю в компании тот получил бесплатно вдобавок к зарплате миллион рублей в месяц. Уголовного дела удалось избежать. Но полигон всё равно был закрыт.

Кроме этого, как выяснили "Важные истории", Бортников занимался расселением старых домов в Санкт-Петербурге, строительством крупных автомагистралей, сотрудничал с компанией “Газэнергострой”.

Последняя занимается ликвидацией экологических катастроф. Счетная палата нашла несколько нарушений в работе “Газэнергостроя” при ликвидации озер "Черная дыра" и "Белое море", куда сливали химические отходы, а также при очистке полигона бытовых отходов "Игумново". В марте 2021 года природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий. Тогда в этой истории и появилось имя племянника главы ФСБ. Оператор проекта, "ГЭС-Экотехнологии", создал дочернюю компанию "Комплексные экологические технологии", 25% в которой досталось Татьяне Бортниковой.

Эколог и депутат Госдумы 6-го созыва Максим Шингаркин в интервью "Важным историям" утверждает, что "это в очередной раз доказывает, что это попытки спрятаться от преследования за громкими фамилиями".

Дмитрий Бортников отказался комментировать его участие в различных компаниях. С женой Бортникова, на которую записана часть бизнесов, "Важным историям" связаться не удалось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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