Вечно голубой, вечно грустный. Артемий Троицкий слушает блюз

В 313-м выпуске программы "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий отправляется в путешествие по континенту блюза.

Афроамериканская музыка блюз уходит корнями аж в конец позапрошлого века, когда и звукозаписи-то не существовало. В отличие от второй главной песенной негритянской традиции – госпел или спиричуэлс – в блюзе не было никакого христианского духоподъёмного начала, а пелось там исключительно в минорном ключе о всевозможных тяготах и злоключениях угнетённого чёрного меньшинства. За что религиозные чёрнокожие прозвали его "музыкой дьявола”. Наверное, именно благодаря пакту с тёмными силами блюз стал невероятно популярен в 20-е годы 20-го века и, фактически, ритмически и гармонически лёг в основу двух основных музыкальных течений последнего столетия – сначала джаза, потом рока. Обаяв артистов и меломанов всех рас и континентов.

В чистом неразбавленном виде блюз тоже сохранился, разве что частично "электрифицировался". Особой популярностью он пользовался в 1965–1975 годах, когда усилиями английских и американских гитаристов Питера Грина, Джимми Пейджа, Эрика Клаптона, Джонни Уинтера, певицы Дженис Джоплин, певца Роберта Планта и других возникло направление "белый блюз" и стиль "блюз-рок". В дальнейшем аудитория блюза заметно потеряла в массовости, но отнюдь не исчезла, заполняя клубы и площадки блюз-фестивалей. А в плане географического и гендерного охвата горькая и саркастичная блюзовая муза и вовсе захватывает всё новые территории. Возможно, это знак нашего невесёлого времени.

Вот и начнём мы путешествие по новому блюзу со славянской страны Чехии, города Праги, где играет на гитаре и поёт блюзы собственного сочинения Янни (в оригинале наверняка просто Ян) Рихтер. Песни – и на английском, и на чешском – не столько печально-заунывные, сколько ироничные и издевательские. Третий и пока последний альбом Рихтера называется Delta Trash, и я выбрал из него динамичный трек K.C.Jones.

Шейла К. Кэмерон – уроженка Канады, но в последние годы живёт и творит в шотландском Глазго. Вообще, с удовлетворением замечаю, что женщин в традиционно "маскулинном" блюзовом мире в последнее время становится всё больше и больше. Стиль у SKC (её сценический никнейм) довольно своеобразный: смесь блюза, свинга и того, что по-английски зовётся torch song – на русский я бы перевёл как “жестокий романс”. “С тобой в моей жизни” – дебютный альбом артистки, и открывает его песня с неожиданным (но не для блюза) названием “Падение у обочины”.

Среди новейших ответвлений блюза самым заметным, несомненно, стал так называемый desert blues – "блюз пустыни". Имеется в виду электрогитарная блюзообразная музыка из северо-восточной Африки, в основном Мали и Нигера. Виднейшие представители стиля – Али Фарка Туре, Мдоу Мактар, группа Tinariwen. Сформировался стиль в нулевые годы и по сей день привлекает внимание как блюзменов, так и любителей world music.

Лучший из альбомов "блюзовых пустынников", попавшийся мне в последнее время, – Dire 73-летнего малийского музыканта, композитора и преподавателя Идриссы Сумауру.

И ещё одна дама – британка Фрая Томсен. Она, в первую очередь, известная арфистка (!), во вторую – композитор(ка). Полноценной "блюзвуменшей" я бы её не назвал, но целый ряд её песен и инструментальных пьес написан в отчётливо блюзовой гармонии, в том числе и заглавный трек второго альбома артистки Release. А совершенно неожиданный в блюзовом контексте звук арфы придаёт записям Томсен уникальный характер.

Финальный аккорд нашей блюзовой композиции прозвучит в исполнении Жана-Кристофа Майярда с острова Гваделупа. Карибы вообще территория совсем не блюзовая: реггей, калипсо, меренге – всё сплошь музыка радостная и плясовая. И тем не менее! Альбом Майярда называется Saz Blues – в честь персидской лютни, саза, которую франкокарибец использует как блюзовую гитару. Звучит интересно и убедительно иллюстрирует тот факт, что при всей своей стародавности блюз продолжает осваивать новые приёмы.

Плейлист "Музыки на Свободе" №313

1. Algiers (USA/UK). A good man. LP SHOOK (Matador)

2. Skalar (Germany). Vampires. LP SPOOKY (Lollipoppe Shoppe)

3. Mildred Maude (UK). Chemo brain. LP SLEEPOVER (Sonic Cathedral)

4. Chromatics (USA). Closer to grey. LP CLOSER TO GREY (Italians Do It Better)

5. Jorja Chalmers (Australia). She made him love again. LP HUMAN AGAIN (Italians Do It Better)

6. Janny Richter (Czechia). K.C.Jones. LP DELTA TRASH (Poli5)

7. Sheila K. Cameron (Canada/UK). A fall by the wayside. LP WITH YOU IN MY LIFE (SKC)

8. Idrissa Soumaouru (Mali). Kalata. LP DIRE (Mieruba)

9. Fraya Thomsen (UK). Release. LP RELEASE (Self-released)

10. J.C.Maillard (Guadeloupe). Through my window. LP SAZ BLUES (Self-released)

11. Regal Worm (UK). The inner vacuum. LP THE HIDEOUS GOBLINK (Quatermass)

12. Death and Vanilla (Sweden). Baby snakes (Fire)

13. Paolo Angeli (Italy). Ottava. LP RADE (Recommended)