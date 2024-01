Заговор в гаражном кооперативе. Артемий Троицкий – о реверберации

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом



Комедия Эльдара Рязанова тут ни при чём: в 311-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" речь пойдёт о серии компиляций The Reverb Conspiracy, которую уже несколько лет продолжает вести лейбл Fuzz Club.

Возможно, главные в мире специалисты по психоделическому гаражному року, фузз-клубмены во главе с шефом компании по имени Каспер отслеживают представителей субжанра по всему миру, плюс получают отовсюду демозаписи. Выпускать всем альбомы и даже синглы – слишком накладно, да и хорошего материала может не хватать. Вот и придумали эту историю со сборниками, куда входят симпатичные треки – как правило, с передозом по реверберации, – не вошедшие в основной каталог лейбла. “Заговоров реверберации”, одинарных и двойных, вышло уже шесть штук, и с наиболее приглянувшимися мне записями я вас сейчас познакомлю.



The Oscillation – лондонский проект в стиле спейс-рок, затеянный в 2006 году и состоящий ныне из одного человека – гитариста и электронщика Дэмиана Кастельяноса. (Его партнёр, басист Том Реллин, умер в 2020-м.) Трек "Некуда пойти", вошедший в сборник Reverb Conspiracy 3 – с третьего альбома Oscillation – From Tomorrow (2013). С тех пор пластинок у проекта вышло около двух десятков – по несколько в год – и это нормально, учитывая бесконечные психоделические импровизации, как правило, на научно-фантастические темы.



Следующая группа – секстет из французской Тулузы Sound Sweet Sound с солисткой Аньель Бастид. Это уже более "радио-френдли" музыка – смесь постпанка, шугейза и чего-то макабрического. Если вы можете представить себе архитектурное сооружение типа "готический гараж", то это примерно оно. Песня "Смерть уже в пути" – с дебютного альбома группы Holy songs and human scenes (2012). Судя по дискографии, после 2015 года у Sound Sweet Sound новых релизов не было, так что не исключено, что группа прекратила существование.



На сборнике Reverb Conspiracy 5 выделяется трек “Горящее дерево” итальянцев Julie’s Haircut. Это, пожалуй, самая известная современная неопсиходелическая группа с Аппенин; существует с середины 90-х годов и выпустила около десятка альбомов. Фронтмены Никола Калеффи и Лука Дживанарди поют исключительно по-английски, что несомненно помогло продвижению Julie’s Haircut на европейский рынок и наладило сотрудничество с британскими лейблами. Песня Burning Tree вышла на сингле в 2017 году.



Последняя на данный момент антология "заговорщиков реверберации" – прошлогодний Номер 6. Здесь гаражные конспираторы впервые ступили на Африканский континент, представив белый квартет (две девушки и два парня) из Кейптауна Julia Robert. (Именно Роберт, а не Робертс, как известная голливудская актриса.) Очень весёлый куражный коллективчик, о чём свидетельствует песня Mud girl с дебютного альбома Pop Bullies (2019). Интересно, надолго ли они задержатся в ЮАР?



Южное полушарие представляет и группа Nice Biscuit из австралийского Брисбена. Существует ансамбль с 2016 года, и не так давно издал первый альбом Digital Mountain, на котором имеется трек “Вне поля зрения”. Стиль группы довольно неожиданный – это чистые поп-мелодии, замешанные на фузз-гитарах, пресловутой реверберации и тому подобных "примочках", – условно говоря, как если бы АBBA были психоделической рок-группой. Весьма обаятельно и с несомненным коммерческим потенциалом.



И под занавес – "Японское телевидение"! На самом деле, Japanese Television – группа стопроцентно британская, из города Лондона. Играет инструментальную музыку в духе психоделического сёрфинга с 2017 года. Лидер квартета – гитарист (что естественно) Тим Джонс; имеется на счету один альбом Space Fruit Vineyard (2022), который я никак не могу раздобыть. А пьеса Tick Tock, представленная на Reverb Conspiracy 6, вышла в 2018 году на сингле. И спасибо лейблу Fuzz Club за качественные поисковые работы!

Плейлист "Музыки на Свободе" #311

1. Omara Portuondo ft Susanna Baca (Cuba/Peru). Como la cigara. LP VIDA (One World)

2. Otto Kentrol (USA). No mistakes. LP NO MISTAKES (Modern Harmonic)

3. James White & The Blacks (USA). Hot Voodoo. LP MELT YOURSELF DOWN (Modern Harmonic)

4. Aurelie Dorzee & Tom Theuns (Belgium). Die Grafin. LP THE SEVEN GARDENS (HomeRecords)

5. The Oscillation (UK). No place to go. LP THE REVERB CONSPIRACY 3 (Fuzz Club)

6. Sound Sweet Sound (France). Death is on the way. LP Ibid

7. Julie’s Haircut (Italy). Burning tree. LP THE REVERB CONSPIRACY 5 (Fuzz Club)

8. Julia Robert (South Africa). Mud Girl. LP THE REVERB CONSPIRACY 6 (Fuzz Club)

9. Nice Biscuit (Australia). Out of sight. LP Ibid

10. Japanese Television (UK). Tick Tock. LP Ibid

11. Perrate (Spain). Noche oscura. LP TRES GOLPES (Lovemonk/El Volcan)

12. Yin Yin (Holland). Chong Wang. LP THE AGE OF AQUARIUS (Glitterbeat)