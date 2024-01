Вечнозеленые ритмы. Артемий Троицкий напоминает о реггей

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Триста девятый выпуск "Музыки на Свободе" выкладывается аккурат в канун так называемого Старого Нового года. Я этот праздник никогда особо не привечал и не отмечал. И потому, что к юлианскому календарю и "старому стилю" равнодушен, и потому, что нескончаемое застолье и сопряжённый с ним алкогольно-тусовочный стресс к середине января уже вконец выматывали, и потому, что ассоциировался у меня этот период с наступающими крещенскими морозами и вообще некомфортной погодой. Памятуя об этом, я решил запустить в нашу программу немножко солнца и тепла. Вечнозелёный шлягер Sunshine Reggae (датский дуэт Laid Back, 1983), наверное, все помнят? Так вот, послушаем греющую и расслабляющую музыку реггей – притом из довольно неожиданных мест!



Пожалуй, как ни один другой популярный музыкальный стиль, реггей завязан на творчестве одного-единственного человека – великого Боба Марли. Не в обиду всем остальным реггей-артистам, среди которых немало выдающихся персонажей, нельзя не констатировать: практически вся общепризнанная классика жанра создана этим уроженцем Ямайки, и при этом шотландцем по отцу. Британия – конкретно лейбл Island Records и его владелец/продюсер Крис Блэкуэлл – стала и трамплином/инкубатором глобальной популярности Марли и ритмов реггей. Туда, в город Глазго, мы сейчас и отправимся. Трио Mungo’s Hi-Fi – это тип музыкального ансамбля, который в традициях реггей называется sound system. Это союз диджеев, электронщиков и продюсеров, задающих ритм и саунд треков, на фоне которых распевают солисты. В данном случае песню Good lovin’ исполняет Леди Энн. Это запись с новейшего, уже десятого альбома Mungo’s Hi-Fi под названием Past and Present.



Боб Марли был убеждённым панафриканистом и до сих пор пользуется на Чёрном континенте огромным авторитетом – не только как музыкант, но и как духовный лидер; многие даже считают его пророком. Особенно сильно его влияние в Эфиопии и христианской части Западной Африки, однако и на севере, в арабской части, музыка реггей получила большое распространение. Недавно берлинский лейбл Habibi Funk выпустил отличный архивный сборник "Отец ливийского реггей": означенный "отец" – это композитор и певец Ибрагим Хеснави. Житель Триполи 1954 года рождения, он был особенно популярен на родине в Ливии в 80-е годы. Пел как на ливийском арабском, так и на английском, выпустил много кассетных альбомов. Музыка чисто ямайская, с минимальными местными примесями. Хеснави жив-здоров до сих пор и вот – впервые издался в Европе!



Своя реггей-община, крупная или мелкая, есть, наверное, в каждой стране. В России, например, очень популярны были группы "Джа Дивижн" и (уже распалась) "Комитет охраны тепла". Главные протагонисты жанра в Словакии – секстет Medial Banana. Они из Братиславы, много гастролируют (вообще реггей-тусовка очень любит фестивали) и выпустили три альбома. Не так давно вместе с главной украинской реггей-группой Mad Heads записали песню мира и солидарности No more war. Последний альбом Medial Banana называется "Неприкасаемые", и на нём мне больше всего понравилась весёлая (как, впрочем, и весь репертуар МВ) песенка "Солнечные очки" – как раз по контрасту с сезоном.



Как и Словакия, Швейцария – страна горная и вообще не имеет выхода к морю. Возможно, именно это – компенсаторный эффект – стимулирует тамошнюю реггей-сцену. Старожил и гуру общины – автор и вокалист Томас Никлес из Базеля, кстати говоря, сын фабриканта. Артистический псевдоним – Фамара. Реггей – музыка несложная, достаточно однотипная, и я давно заметил, что очень многие реггей-музыканты невероятно плодовиты. Вот и Фамара, судя по дискографии, выпустил на дисках и выложил в сети уже более десятка альбомов. Новейший из них – Tembo power – в переводе с суахили и английского – "Сила слона" (слон и на обложке изображён). Парадоксально, что лучшая песня на альбоме при этом называется "Деньги рулят"… Так в чём же сила, брат?

Плейлист подкаста "Музыка на Свободе" #309

1. Барто (РФ). "Считалочка". LP ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ (Bastard Boogie)

2. Live Skull (USA). In a perfect world. LP DANGEROUS VISIONS (Bronson)

3. Live Skull (USA). Tri-Power. LP Ibid

4. Ladytron (UK). Time’s Arrow. LP TIME’S ARROW (Cooking Vinyl)

5. Claudio Prima & Sema (Italy). Moon fragment. LP ENJOY (Ipe Ipe)

6. Mungo’s Hi-Fi ft Lady Ann (UK). Good lovin. LP PAST & PRESENT (Dumbarton Rock)

7. Ibrahim Hesnawi (Lybia). Tayr Al Salama. LP THE FATHER OF LYBIAN REGGAE (Habibi Funk)

8. Medial Banana (Slovakia). Slnečne bryle. LP NEDOTKNUTELNI (Reggae Callin)

9. Famara (Switzerland). Money rules. LP TEMBO POWER (N-Gage)

10. Sister Cookie (UK/Nigeria). Can’t get it when you want it. LP IN THE BLUE CORNER (Liquid)

11. King Ayisoba (Ghana). Bossi labome. LP WORK HARD (Glitterbeat)

12. The Ironsides (USA). Changing lights. LP CHANGING LIGHTS (Colemine)