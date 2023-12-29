"Ведомости": компания "Балтика" просит Кремль защитить её бренды

Руководство российской пивоваренной компании "Балтика" обратилось в администрацию президента России с просьбой помощь защитить её бренды в "дружественных" Москве странах.
Об этом в пятницу пишут "Ведомости", отмечая, что к главе президентской администрации Антону Вайно обратился первый вице-президент "Балтики" Александр Дедегкаев. Издание пишет, что ознакомилось с содержанием его письма, адресованное Вайно.
В послании Дедегкаев просит задействовать "Роспатент", чтобы предложить соответствующим ведомствам в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, а также в Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них "Балтика" и связанные с этой маркой названия, отмечают "Ведомости".
Как утверждает вице-президент "Балтики", договоры от лица компании были заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля. О ком именно идет речь, не уточняется. Но в письме Антону Вайно сказано, что права на товарные знаки "Балтика" в перечисленных странах получили на 20 лет (с возможностью автоматического продления еще на столько же) структуры датского холдинга Carlsberg.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова в пятницу задали вопрос, подтверждают ли в окружении Владимира Путина получение такого письма и ведутся ли переговоры на этот счет. Песков на это ответил, что "мы служебную переписку не комментируем". "То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я могу подтвердить. Мы, естественно, отечественного производителя защищали и будем защищать до конца", - добавил Дмитрий Песков.
- Датский концерн Carlsberg Group, владевший пивоваренной компанией "Балтика", сообщил, что приостанавливает инвестиции в России и поставки импортного пива, в марте 2022 года - после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Компания заявила, что продаст свои российские активы.
- В июне была анонсирована продажа производителя за 200 миллионов евро неназванному покупателю. Сделка была сорвана указом президента России Владимира Путина, который передал "Балтику" во временное управление государства. Позднее глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил Россию в "краже бизнеса".
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