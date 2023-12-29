"Ведомости": компания "Балтика" просит Кремль защитить её бренды

Руководство российской пивоваренной компании "Балтика" обратилось в администрацию президента России с просьбой помощь защитить её бренды в "дружественных" Москве странах.

Об этом в пятницу пишут "Ведомости", отмечая, что к главе президентской администрации Антону Вайно обратился первый вице-президент "Балтики" Александр Дедегкаев. Издание пишет, что ознакомилось с содержанием его письма, адресованное Вайно.

В послании Дедегкаев просит задействовать "Роспатент", чтобы предложить соответствующим ведомствам в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, а также в Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них "Балтика" и связанные с этой маркой названия, отмечают "Ведомости".

Как утверждает вице-президент "Балтики", договоры от лица компании были заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля. О ком именно идет речь, не уточняется. Но в письме Антону Вайно сказано, что права на товарные знаки "Балтика" в перечисленных странах получили на 20 лет (с возможностью автоматического продления еще на столько же) структуры датского холдинга Carlsberg.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова в пятницу задали вопрос, подтверждают ли в окружении Владимира Путина получение такого письма и ведутся ли переговоры на этот счет. Песков на это ответил, что "мы служебную переписку не комментируем". "То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я могу подтвердить. Мы, естественно, отечественного производителя защищали и будем защищать до конца", - добавил Дмитрий Песков.