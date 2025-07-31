Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"

"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"
Embed
"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"

No media source currently available

0:00 0:41:29 0:00
Скачать медиафайл

"Аморальное чудовище" - это самый мягкий из эпитетов, которым удостоили Алексея Венедиктова авторы канала Навальный Live в своей новой работе о его персоне. На повестке два вопроса: 1. Почему так важно опять о нем, даже без видимых поводов? 2. Венедиктов - это то самое зло, которое нужно искоренять?

"Аморальное чудовище" - это самый мягкий из эпитетов, которым удостоили Алексея Венедиктова авторы канала Навальный Live в своей новой работе о его персоне. На повестке два вопроса: 1. Почему так важно опять о нем, даже без видимых поводов? 2. Венедиктов - это действительно то самое зло, которое нужно систематически искоренять до победного конца? Что думают зрители Повестки? У нас в гостях журналисты Екатерина Барабаш и Максим Гликин. Тоже скажут, что думают.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG