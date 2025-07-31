"Аморальное чудовище" - это самый мягкий из эпитетов, которым удостоили Алексея Венедиктова авторы канала Навальный Live в своей новой работе о его персоне. На повестке два вопроса: 1. Почему так важно опять о нем, даже без видимых поводов? 2. Венедиктов - это действительно то самое зло, которое нужно систематически искоренять до победного конца? Что думают зрители Повестки? У нас в гостях журналисты Екатерина Барабаш и Максим Гликин. Тоже скажут, что думают.
"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"
"Аморальное чудовище" - это самый мягкий из эпитетов, которым удостоили Алексея Венедиктова авторы канала Навальный Live в своей новой работе о его персоне. На повестке два вопроса: 1. Почему так важно опять о нем, даже без видимых поводов? 2. Венедиктов - это то самое зло, которое нужно искоренять?
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