Смерть коллаборанта

Убит Илья Кива, пророссийский политик, бежавший из Украины в начале 2022-го. Не первый убит из числа тех украинских граждан, кто перешел на сторону врага. Что толкает людей на сотрудничество с с агрессором, который пришел на их землю с оружием? Есть ли в Украине политики (из тех, что считались пророссийскими до войны) такие, которые с ее началом наоборот изменили свою позицию в отношении Путина и его действий? В эфире военный эксперт Михаил Самусь, публицист Леонид Швец, экс-глава Мариупольского ТВ Николай Осыченко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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