Верховный суд отказал в рассмотрении кассации Юрию Дмитриеву

Верховный суд России отказал карельскому историку Юрию Дмитриеву в рассмотрении кассационной жалобы. Об этом сообщила в фейсбуке правозащитница Зоя Светова.

С открытым письмом к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой забрать дело Дмитриева из петрозаводских судебных инстанций и вынести свой вердикт летом обратились более 150 деятелей культуры и науки.

Светова напомнила, что уголовное дело в отношении Дмитриева, которого обвиняли в сексуальных преступлениях и распространении порнографии, рассматривается в судах Карелии четыре с половиной года. Дважды суды оправдывали историка, и дважды приговор был отменен. Других подробностей правозащитница не приводит.

В феврале журналисты-расследователи сообщали, что тогдашний помощник российского президента Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела. В 2016 году, когда против Дмитриева было возбуждено дело по линии ФСБ, Серышев возглавлял карельское управление спецслужбы. 12 октября Владимир Путин назначил Серышева своим полпредом в Сибирском федеральном округе.

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Первое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Адвокаты утверждали, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для органов опеки.

Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

22 июля 2020 года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.

Историк и глава карельского "Мемориала" (организация признана российскими властями "иноагентом") Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.

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