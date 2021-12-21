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Владельцу кремлёвской системы мониторинга блогов грозит 20 лет тюрьмы в США

Исполняющий обязанности прокурора округа Массачусетс Натаниэль Менделл на пресс-конференции об обвинениях Клюшину

Власти США предъявили обвинения в инсайдерской торговле акциями российскому бизнесмену Владиславу Клюшину. В России предприниматель владеет крупнейшей системой мониторинга блогов "Катюша", которой пользуются администрация президента Путина, правительство, министерство обороны и другие государственные структуры. Только по одному из предъявленных обвинений в Соединённых Штатах ему грозит заключение на срок до 20 лет.

В декабре Клюшин был экстрадирован в страну из Швейцарии. Согласно позиции обвинения, как минимум с января 2018-го по сентябрь 2020 года он и ещё четверо россиян, которые остаются на свободе, торговали ценными бумагами компаний, включая IBM и Tesla, получая неопубликованные данные о них с помощью хакерских атак. Благодаря этому, как утверждается, они могли получить десятки миллионов долларов прибыли. В случае признания виновным власти США могут конфисковать имущество россиянина, полученное незаконным путём.

Помимо Клюшина обвинения предъявлены двоим сотрудникам его компании, Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, и двум жителям Петербурга Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову. 35-летнему Ермакову в 2018 году было предъявлено в США и другое обвинение – его обвинили во вмешательстве в американские выборы в составе группы хакеров военной разведки ГРУ.

Клюшин отрицает вину. Его адвокат заявлял, что преследование бизнесмена связано с работой на российское правительство и его доступом к секретной информации. После ареста в Швейцарии Россия также направила запрос на экстрадицию Клюшина, утверждая, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

  • В 2018 году издание "Проект" (признано в России нежелательной организацией) называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Ему удалось добиться опровержения этой информации в суде.
  • "Проект" связывал "Незыгаря" с заместителем главы администрации президента Путина Алексеем Громовым. В США он находится под санкциями. В российской политике он считается, в частности, куратором телевидения.
  • В расследовании "Проекта" утверждалось также, что Клюшин был тесно связан с министерством обороны. В своих жалобах на арест и экстрадицию в Швейцарии бизнесмен настаивал, что он и его компания "играют стратегически важную роль для правительства России".

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