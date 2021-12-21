Власти США предъявили обвинения в инсайдерской торговле акциями российскому бизнесмену Владиславу Клюшину. В России предприниматель владеет крупнейшей системой мониторинга блогов "Катюша", которой пользуются администрация президента Путина, правительство, министерство обороны и другие государственные структуры. Только по одному из предъявленных обвинений в Соединённых Штатах ему грозит заключение на срок до 20 лет.

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В декабре Клюшин был экстрадирован в страну из Швейцарии. Согласно позиции обвинения, как минимум с января 2018-го по сентябрь 2020 года он и ещё четверо россиян, которые остаются на свободе, торговали ценными бумагами компаний, включая IBM и Tesla, получая неопубликованные данные о них с помощью хакерских атак. Благодаря этому, как утверждается, они могли получить десятки миллионов долларов прибыли. В случае признания виновным власти США могут конфисковать имущество россиянина, полученное незаконным путём.

Помимо Клюшина обвинения предъявлены двоим сотрудникам его компании, Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, и двум жителям Петербурга Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову. 35-летнему Ермакову в 2018 году было предъявлено в США и другое обвинение – его обвинили во вмешательстве в американские выборы в составе группы хакеров военной разведки ГРУ.

Клюшин отрицает вину. Его адвокат заявлял, что преследование бизнесмена связано с работой на российское правительство и его доступом к секретной информации. После ареста в Швейцарии Россия также направила запрос на экстрадицию Клюшина, утверждая, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.