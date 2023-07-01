Владимир Зеленский ввёл санкции против Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей прямые рейсы в Россию.

Ограничения, в частности, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полётов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.

Персональные санкции введены и против основателя авиакомпании – Тамаза Гаиашвили, отмечает радиостанция Эхо Кавказа. Ранее информация о том, что Киев предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию, появилась на портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ведомство, в частности, заявило, что деятельность авиакомпании, направленная на интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций Москвой.

Ранее против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину.