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Владимир Зеленский ввёл санкции против Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей прямые рейсы в Россию.

Ограничения, в частности, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полётов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.

Персональные санкции введены и против основателя авиакомпании – Тамаза Гаиашвили, отмечает радиостанция Эхо Кавказа. Ранее информация о том, что Киев предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию, появилась на портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ведомство, в частности, заявило, что деятельность авиакомпании, направленная на интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций Москвой.

Ранее против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину.

  • Всего Украина расширила санкции 1 июля в отношении 192 физических лиц, в основном граждан России, и 291 компании и юридических лиц.
  • Владелец Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил российскому агентству ТАСС, что его "не интересуют санкции Зеленского". Авиакомпания выполняла рейсы в Киев до полномасштабного российского вторжения в Украину, но с начала 2022 года воздушное пространство Украины закрыто для пассажирских перевозчиков.

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